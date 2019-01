Ex-vriendin vermiste Sala verdenkt ’voetbalmaffia’

De 28-jarige aanvaller was maandagavond op weg van Frankrijk naar Wales toen zijn privé-jet vermoedelijk in de Noordzee stortte.

Sala, die voor een miljoenentransfer van FC Nantes naar Cardiff City stond, is evenals de 60-jarige piloot nog niet gevonden. De kans dat beiden nog leven is nihil, zo zeggen reddingsmedewerkers.

"Nu zwijg ik nog uit respect voor zijn familie, maar binnenkort zal ik zeggen wat ik te zeggen heb"

Woensdag dook er een geluidsfragment op waarin Sala een vriend vertelt dat hij vreest voor zijn leven, omdat het vliegtuig ’aan alle kanten rammelt’.

„Dat zijn klassieke signalen dat er ijs op de vleugels zit”, aldus een expert in The Sun. „Waarschijnlijk is de motor vastgelopen en is het vliegtuig in zijn geheel in het water beland. Anders waren er wel brokstukken gevonden.”

Voormalig piloot Alastair Rosenschein snapt niet dat de vlucht ooit doorgang heeft kunnen vinden, gezien de winterstormen die avond.

„Het is sowieso riskant om met een eenmotorig-vliegtuig over water te vliegen, zeker in de winter en al helemaal ’s nachts. Het is heel raar dat ze zo’n vlucht hebben ondernomen tijdens een winternacht. Als je motor ermee stopt, ben je gezien en eindig je in het water.”

Ex-vriendin

Volgens de ex-vriendin van Sala, Victoria Secret-model Berenice Schkair, zit er veel meer achter de verdwijning van de voetballer. „Doe onderzoek naar de voetbalmaffia, want ik kan niet geloven dat dit een ongeluk was”, stelde ze in een bericht op Twitter, dat ze vervolgens snel weer verwijderde.

De verwijderde tweet van ex-vriendin Berenice Schkair. Ⓒ Twitter

Tegenover de Argentijnse nieuwswebsite Infobae deed Schkair nog een andere opvallende uitlating. „Nu zwijg ik nog uit respect voor zijn familie, maar binnenkort zal ik zeggen wat ik te zeggen heb.”

Het is onduidelijk waar Schkair, die in 2018 enkele maanden een relatie had met Sala, precies op doelt.

