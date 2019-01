De Boer heeft Barça-tips voor De Jong

„Ik ben blij verrast. PSG is een geweldige club, maar als ik Frenkie was zou ik ook eerder naar Barcelona gaan. Of naar Manchester City. Dat zijn ploegen met een soort Ajax-DNA. City heeft natuurlijk Pep Guardiola en FC Barcelona is ’gemaakt’ door Johan Cruijff en Rinus Michels. Barça voetbalt nog steeds in de geest van Cruijff. Frenkie past daar geweldig bij”, aldus De Boer in gesprek met FOX Sports.

"Maar hij moet één ding onthouden: hij is gehaald om te presteren"

„Bij PSG lopen geweldenaren rond, denk aan Neymar, maar in Barcelona speelt de allerbeste”, gaat De Boer verder, doelend op Lionel Messi. „En het spel van Barcelona is herkenbaar voor hem. Ik denk dat dit jasje Frenkie goed past. Natuurlijk moet hij nog veel leren, maar ik denk dat dit de juiste stap is.”

Of De Jong gaat slagen bij FC Barcelona durft De Boer nog niet te zeggen. „Dat is altijd lastig te zeggen. Maar Frenkie is een unieke speler. Het is een mooi joch en hij komt goed over. Hij lijkt vol zelfvertrouwen en dat is alleen maar positief. Hij zal niet angstig zijn om te falen, hij heeft die Amsterdamse bluf. In mijn ogen zijn alle ingrediënten aanwezig om succesvol te worden.”

Frenkie de Jong en FC Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu houden het shirt van de Blaugranas omhoog. Ⓒ EPA

De Boer voetbalde zelf ook jarenlang voor FC Barcelona, dat hem in 1999 samen met zijn tweelingbroer Frank overnam van Ajax. Uit eigen ervaring heeft de voormalig middenvelder een tip voor De Jong.

„Er komt ineens zoveel over je heen en al je vriendjes willen plots langskomen. Ze willen allemaal bij de wedstrijden zijn en als ik Frenkie zo zie, is hij wel iemand die dan kaarten voor ze regelt. En zelfs nog even in het restaurant bij ze langs gaat. Maar hij moet één ding onthouden: hij is gehaald om te presteren. Laat alle randzaken door iemand regelen en zorg dat je zelf de sterren van de hemel speelt. Het voetballeven is kort. Daarna kan hij genieten van alle leuke dingen met vrienden.”