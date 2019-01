Pikant duel voor ManUtd-aanvaller

De 30-jarige Chileen keert voor het eerst terug in het Emirates-stadion sinds zijn transfer naar Manchester, een jaar geleden. De twee grootmachten treffen elkaar in de vierde ronde van de FA Cup.

Sánchez miste de laatste duels van ManUnited wegens een blessure, opgelopen in de vorige bekerronde tegen Reading.

„Hij zal meedoen”, zei manager Ole Gunnar Solskjaer. „Ik denk dat hij het heerlijk vindt als het publiek tegen hem is. Bij een voetballer gaat dan de trots opspelen, je denkt: ik zal het jullie wel eens laten zien. Hij is heel goed in de training, zijn houding is heel scherp en hij zal genieten van de wedstrijd.”

Solskjaer kan niet beschikken over Marouane Fellaini, Chris Smalling en Marcos Rojo. Het trio deed ook al niet mee in de laatste competitiewedstrijd, tegen Brighton & Hove Albion. De Noorse trainer kondigde een of twee veranderingen in zijn ploeg aan.