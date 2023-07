’Bad boy’ Nick Kyrgios trekt zich terug van Wimbledon vanwege blessure

„Het spijt me heel erg dat ik me moet terugtrekken van Wimbledon dit jaar”, aldus de 28-jarige tennisser. Kyrgios speelde afgelopen maand in Stuttgart zijn eerste partij van dit jaar. De nummer 33 van de wereld kwam dit jaar door een lang revalidatieproces na een knieoperatie niet eerder in actie.

„Ik heb alles eraan gedaan om klaar te zijn na mijn operatie en om weer op de banen van Wimbledon te lopen”, zei hij. „Tijdens mijn rentree voelde ik een beetje pijn in mijn pols. Uit voorzorg had ik een scan laten maken en daaruit bleek dat er een scheur in een pees in mijn pols zit. Ik heb alles geprobeerd om te kunnen spelen en ik ben heel teleurgesteld dat ik niet genoeg tijd heb gehad om het onder controle te krijgen voor Wimbledon.”

Kyrgios zou het in de eerste ronde opnemen tegen de Belg David Coffin. De Australiër bereikte vorig jaar in Londen voor het eerst de finale van een grandslamtoernooi. Dat deed hij door onder anderen de Griek Stefanos Tsitsipas en de Spanjaard Rafael Nadal uit te schakelen. „Vorig jaar kwam voor mij alles samen. Ik heb nauwelijks een wedstrijd verloren”, zei hij.