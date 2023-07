Contrast met vorige editie Wimbledon kan niet groter voor Nick Kyrgios

„Ik ga het van dag tot dag bekijken en heb wel wat vraagtekens. Ik ga niet vooruitkijken en mezelf oneerlijke verwachtingen opleggen”, zei Kyrgios zondag op Wimbledon. „Ik had graag wat meer wedstrijden gespeeld voorafgaand aan Wimbledon. Maar mijn lichaam was er niet klaar voor.”

Kyrgios neemt het maandag in de eerste ronde op tegen de Belg David Goffin en de Australiër weet zelf ook niet zo goed wat hij kan verwachten. „Het is duidelijk dat wedstrijden om vijf sets van een totaal andere orde zijn. De buitenwereld begrijpt dat misschien minder goed, maar ik zou de mensen eens willen vragen of ze het in een wedstrijd van vier uur willen opnemen tegen Novak Djokovic. Als ik naar mijn voorbereiding van vorig jaar kijk, dan was die waarschijnlijk zo ideaal als mogelijk. Het contrast kan niet groter zijn. De afgelopen dagen heb ik echter met goede spelers getraind en mijn lichaam voelt in orde.”

Een jaar geleden moest Djokovic er in de finale aan te pas komen om de eerste grandslamtitel van Kyrgios te voorkomen. „Vorig jaar kwam voor mij alles samen. Ik heb nauwelijks een wedstrijd verloren. Maar het was duidelijk dat mijn lichaam gewoon schreeuwde om rust”, aldus Kyrgios, die maandenlang in zijn geboorteland verbleef. „In zekere zin was het goed om thuis te zijn. Maar uiteraard was het ook hartverscheurend en pijnlijk. Ik heb de sport niet gemist. Ik zag er bijna tegenop om terug te komen, maar het is mijn werk.”

De 28-jarige Kyrgios kwam dit seizoen alleen op het grastoernooi van Stuttgart in actie. Daar verloor hij in de eerste ronde van de Chinees Wu Yibing. Voor de andere evenementen tijdens het grastoernooi meldde hij zich af.