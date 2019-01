Nadal stopt opmars Tsitsipas in Melbourne

Tsitsipas had in Melbourne indruk gemaakt door titelverdediger Roger Federer in de vierde ronde uit te schakelen. In de kwartfinale boekte hij ook een overtuigende zege op de Spanjaard Roberto Bautista Agut. Tegen Nadal kreeg het tennistalent uit Athene echter geen schijn van kans.

De winnaar van de Australian Open van 2009 pakte in de eerste set een dubbele break en benutte in de tweede set zijn vijfde breakpoint om uit te lopen naar 5-4. Die set serveerde de Spanjaard vervolgens koeltjes uit.

In de derde set pakte Nadal meteen de opslagbeurt van Tsitsipas. De Spanjaard stoomde door naar zijn vijfde finale op de Australian Open.

