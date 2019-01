Van Bronckhorst stopt bij Feyenoord

De oefenmeester heeft de Rotterdamse directie laten weten dat hij na vier zeer succesvolle seizoenen toe is aan een nieuwe uitdaging.

„Ik heb veel nagedacht of ik ná dit seizoen nog één of meerdere jaren hoofdtrainer van Feyenoord wil blijven. Dat was een hele moeilijke beslissing, want Feyenoord zit in mijn hart. Echter, in mijn carrière heb ik altijd mijn gevoel gevolgd en mijn gevoel zegt nu dat ik dat niet moet doen. Het is goed zo.”

De 43-jarige Van Bronckhorst won met Feyenoord maar liefst vijf prijzen, waarmee hij de meest succesvolle trainer in de geschiedenis van de club is. In het seizoen 2016-1017 leidde de hij de Rotterdamers naar de eerste landstitel in 18 jaar.