Biljartoorlog in België

Het team Mr. 100, met onder andere de legendarische Raymond Ceulemans, zijn zonen en kleinzonen en enkele leden, speelt in het hoogste divisie van de driebandencompetitie in de Belgische bond. Omdat er wordt gespeeld op een ‘foute laken’ dreigt het team te degraderen met als gevolg dat de familie Ceulemans nu de rechter heeft ingeschakeld om het ‘lakenconflict’ te beslechten. Binnenkort treffen Mr. 100 en de Belgische bond elkaar in de rechtszaal.

"Het is niet aan de bond om ons te dwingen een bepaald type laken te gaan gebruiken"

De Belgische bond heeft een contract gesloten met een biljartlakenfabrikant en eist nu dat alle competitiewedstrijden op een laken van die firma worden gespeeld. Omdat op de biljarts in de biljartzaak van Kurt Ceulemans een ander lakens zijn gelegd, worden alle thuiswedstrijden van het team Mr.100 door de biljartbond nu omgezet in een 8-0 nederlaag.

Kurt Ceulemans zegt dat er voor het begin van de competitie niets over het laken in de reglementen stond en dat de bond dat recentelijk heeft toegevoegd. ,,Ik heb niks tegen het laken waarmee de bond een contract heeft. Maar als zaakvoerder van de biljartzaak heb ik ook economische belangen af te wegen. Het laken dat wij nu gebruiken is niet alleen goedkoper in aanschaf, maar zuiniger in gebruik en gaat langer mee. Het is niet aan de bond om ons te dwingen een bepaald type laken te gaan gebruiken. Daarom zijn wij naar de rechter gestapt omdat wij er niet meer met elkaar erover kunnen praten,” zegt de zoon van Raymond Ceulemans.

"Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren"

De voorzitter van de Belgische biljartbond, Benny Van Goethem, realiseert zich dat de naam Ceulemans in de biljartwereld heel groot is, maar zegt dat de regels van de bond voor alle 150 deelnemende teams van toepassing is, dus ook voor de spelers van Mr. 100, inclusief de biljartende familie Ceulemans. De bonsvoorzitter denkt dat het geen toeval is dat de kleinzoon van Raymond Ceulemans, Peter, vertegenwoordiger van het ‘foute laken’ is. Hij ziet de rechtszaak met vertrouwen tegemoet.

Kurt Ceulemans, die ook voorzitter van de BTS (Biljart Top Sport) is, zegt dat de bond niet op de stoel van de zaakvoerders moet gaan zitten. ,,Het moet toch niet gekker worden en ik vraag me zelfs af of die bondsmaatregel in strijd is met Europese regels van concurrentiebeding. Het hele team staat achter de juridische actie en ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren nu wij drie keer een forfait hebben gekregen en in de reglementen staat dat een team bij drie keer een forfait uitgesloten wordt van deelname aan de competitie. Wij wachten maar af,”aldus Kurt Ceulemans.