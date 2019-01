’Frenkie heerlijk eigenwijs’

En dan verwacht trainer Adrie Koster op korte termijn ook de felbegeerde nieuwe spits te kunnen verwelkomen.

„We hoorden in het hotel in Enschede dat het definitief was met de transfer van De Jong”, aldus Koster. „Dat geld is natuurlijk welkom voor de club en ik denk dat ze het op een goede manier gaan besteden. Als trainer denk je dan aan de selectie, maar wat we op het oog hebben staat los van het geld dat de club krijgt vanuit de transfer van De Jong”, aldus Koster, die zondag tegen FC Utrecht al hoopt te kunnen beschikken over de nieuwe spits.

"Frenkie bij ons al Koning positiespel"

Freek Heerkens is de enige Willem II-speler, die in de Grolsch Veste op het veld stond, die nog met De Jong samenspeelde in Tilburg. „Toen Frenkie bij ons begon mee te trainen, kon je al zien dat hij heel veel talent had. Je komt wel eens voetballers tegen, waarvan je zegt ’die is echt speciaal’. Dat vond ik direct bij Frenkie. Hij was Koning positiespel en had veel flair.

„Het was een heel rustige jongen, maar op het veld had hij een heerlijke eigenwijsheid. Jammer dat we maar zo kort van hem hebben mogen genieten, maar ik denk dat de club financieel de goede keus heeft gemaakt. Het is heel mooi dat die miljoenen richting Willem II gaan en ik wens Frenkie veel succes. FC Barcelona is een heel mooie club om voor te voetballen. Ik zal het in ieder geval niet halen.”