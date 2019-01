Nadal geniet van ’jonge honden’

„Ze worden echt iedere maand beter”, zei de 32-jarige Spanjaard na zijn zege in drie sets op de 20-jarige Stefanos Tsitsipas in de halve finale.

De zeventienvoudig grandslamwinnaar versloeg in de kwartfinale de 21-jarige Amerikaan Frances Tiafoe en was in de derde ronde veel sterker dan de 19-jarige Alex de Minaur uit Australië. „De uitdaging om tegen deze nieuwe generatie te spelen, is een van de mooie dingen van deze sport”, zei de Spanjaard. „Ik wens ze allemaal een succesvolle carrière.”

Aan een finaleplaats voor Tsitsipas dit jaar wilde Nadal echter nog niet meewerken. „Hij heeft alles in zich om een veelvoudig grandslamkampioen te worden”, prees Nadal zijn opponent, die in Melbourne voor het eerst de halve finale bereikte. Over zijn eigen vrijwel foutloze optreden zei de Spanjaard: „Hopelijk was dit nog niet mijn beste tennis.”

