Sport Kort: Chelsea beloont Thomas Tuchel met nieuw contract

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Chelsea beloont trainer Tuchel met contractverlenging

14:05 uur Zes dagen na het winnen van de Champions League heeft trainer Thomas Tuchel van de clubleiding een beloning gekregen in de vorm van contractverlenging. De 47-jarige Duitser tekende voor twee jaar bij. Tuchel werkt sinds begin dit jaar bij Chelsea.

De opvolger van de ontslagen Frank Lampard ondertekende in januari een contract voor anderhalf jaar bij de Engelse voetbalclub. Chelsea stond toen op de negende plek in de Premier League. Onder leiding van Tuchel klom de ploeg op naar de vierde eindklassering. De 'Blues' wonnen zaterdag in Porto de Champions League door de Engelse kampioen Manchester City in de finale met 1-0 te verslaan door een doelpunt van de Duitser Kai Havertz.

"Ik kan me geen beter moment voorstellen voor een contractverlenging", zei Tuchel, die vorig jaar de finale verloor als trainer van Paris Saint-Germain. De Duitser moest daarna vertrekken bij de Franse grootmacht.

Australië trekt voetbalclubs terug uit Champions League in Azië

08.37 uur: Australië heeft de drie voetbalclubs die zouden meedoen aan de Aziatische Champions League teruggetrokken. Sydney FC, Melbourne City en Brisbane Roar hadden zich geplaatst voor de Champions League maar vanwege de coronaperikelen slaan ze het continentale clubtoernooi over. De Aziatische voetbalbond AFC moet nu een oplossing vinden voor de gaten die in het speelschema ontstaan.

Vanwege een uitbraak van het coronavirus in de Australische staat Victoria, waarvan Melbourne de hoofdstad is, moet de beslissende fase van de voetbalcompetitie in het land worden uitgesteld. Na de reguliere competitie in de A-League volgen de play-offs om de landstitel.

Melbourne City FC en Sydney FC zijn als nummer 1 en 2 van de competitie al zeker van een plek in de halve finales. Brisbane Roar, derde op de ranglijst, doet ook mee aan de play-offs met de top 6 van de reguliere competitie. De finale om de landstitel is uitgesteld naar 26 juni. De Australische clubs kunnen daardoor deze maand niet aantreden in de Champions League van de AFC.

Tour de France voor vrouwen start op slotdag Tour van 2022

08.04 uur: De Tour de France voor vrouwen keert volgend jaar terug op de wielerkalender en begint op de slotdag van de Tour voor mannen. De etappekoers duurt acht dagen, van zondag 24 tot en met zondag 31 juli 2022. De mannen rijden volgend jaar van 1 tot en met 24 juli de Tour.

De Britse Emma Pooley won in 2009 de laatste editie van de Tour voor vrouwen. De afgelopen jaren werd tijdens de Ronde van Frankrijk steeds een een- of tweedaagse wedstrijd voor vrouwen georganiseerd, La Course. Vorig jaar zegevierde Elizabeth Deignan. De Britse klopte tweevoudig winnares Marianne Vos in de sprint in Nice, op de openingsdag van de Tour voor de mannen. Dit jaar wordt La Course verreden op zondag 27 juni, de tweede dag van de mannenwedstrijd. De vrouwen gaan dan onder meer de Mûr-de-Bretagne over.

Tourorganisator Christian Prudhomme kondigde vorig jaar al aan dat in 2022 weer een etappekoers door Frankrijk voor de vrouwen wordt gehouden. Op de kalender van de WorldTour voor de wielrensters komt de Tour de France Femmes kort na de Giro Donne, de Ronde van Italië voor vrouwen die van 1 tot en met 10 juli wordt verreden.

Titelverdediger LA Lakers uitgeschakeld in play-offs NBA

07.42 uur: De basketballers van Los Angeles Lakers zijn als titelverdediger gestrand in de eerste ronde van de play-offs in de NBA. LeBron James en zijn ploeggenoten verloren het zesde duel met Phoenix Suns met 113-100, waardoor de best-of-sevenserie werd beslist: 4-2.

De Lakers stonden na drie duels op een voorsprong van 2-1, maar daarna liet de zeventienvoudig kampioen van de NBA het afweten. De tweede thuisnederlaag op rij in het Staples Center betekende het einde van het seizoen voor de ploeg uit LA.

Anthony Davis startte ondanks liesklachten aan het zesde duel met de Suns, maar de 28-jarige Amerikaan ging al na iets meer dan 5 minuten spelen weer naar de kant. Zonder Davis moest het bij de Lakers vooral komen van James. De 36-jarige superster maakte 29 punten, maar kon niet voorkomen dat zijn ploeg werd uitgeschakeld. De kampioen van 2020 was in de reguliere competitie in het westen op de zevende plaats geëindigd, de Suns op de tweede.

Hockeyers beginnen jacht op Europese titel

07.00 uur: De Nederlandse hockeyteams gaan de komende week in eigen land proberen de Europese titel te veroveren. De mannen starten hun jacht op een gouden plak vrijdag, de vrouwen beginnen zaterdag aan het EK in Amstelveen.

De hockeyers nemen het vrijdagavond om 20.00 uur op tegen Frankrijk. De ploeg van bondscoach Max Caldas zit ook in de groep bij Duitsland en Wales, die om 17.00 uur de openingswedstrijd spelen.

Zaterdag nemen de hockeysters het op tegen Ierland. Spanje en Schotland zijn de andere tegenstanders in de groepsfase. Er doen zowel bij mannen als de vrouwen acht landen mee.

De hockeyers werden in 2017 voor het laatst Europees kampioen. Vier jaar geleden werd het toernooi ook in Amstelveen gehouden. Twee jaar geleden ging de titel naar gastland België. De hockeysters kunnen hun derde EK-titel op een rij veroveren.

In het Wagener Stadion zijn dagelijks 3500 fans welkom.