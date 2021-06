Sport Kort: Wielrenner Ide Schelling troeft oud-wereldkampioen af voor eerste profzege

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Zeilen: Bouwmeester klimt in Medemblik naar tweede plaats

20.14 uur: Olympisch kampioene Marit Bouwmeester (Laser Radial) is op de Allianz Regatta in Medemblik geklommen naar de tweede plaats. De Nederlandse zeilster heeft na de zesde race op het IJsselmeer alleen nog Marie Barrue uit Frankrijk voor zich.

Lillian de Geus is de nummer drie in het klassement van de klasse RS:X. Hier heeft de Italiaanse Marta Maggetti na acht races de leiding.

Vanwege wat meer wind waren de omstandigheden voor de zeilers beter dan in de voorgaande dagen.

Wielrennen: Schelling wint GP Kanton Argau

19.44 uur: Wielrenner Ide Schelling heeft in de GP Kanton Argau in Zwitserland zijn eerste wedstrijd voor de ploeg Bora-hansgrohe gewonnen. De 23-jarige renner was de snelste in de sprint van een groepje van drie. Hij klopte na 172 kilometer in Leuggern zijn medevluchters Rui Costa uit Portugal en de Colombiaan Esteban Chavez.

Na veel demarrages in de slotfase van de wielerkoers kwam Schelling vooraan met Chavez en Costa. Het drietal had een kleine voorsprong op de achtervolgers. Die kwamen echter te laat. Vooraan zette Costa de sprint in, maar Schelling kwam er overheen. De Italiaan Giacomo Nizzolo won op 15 seconden de sprint van het peloton.

Schelling rijdt sinds 2020 bij de Duitse ploeg en viel dit voorjaar al op met enkele goede uitslagen zoals de vierde plaats in de Brabantse Pijl. Voor SEG Racing won hij in 2019 een rit in de rittenkoers Giro Ciclistico della Valle d’Aosta Mont Blanc. Schelling is in de GP Kanton Argau, die ook bekendstaat als de GP Gippingen de opvolger van de Noor Alexander Kristoff die de wedstrijd in 2019 won.

Beachvolleybal: Stam/Schoon na stunt naar kwartfinale Ostrava

19.43 uur: Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon hebben bij het viersterrentoernooi voor de wereldbeker in het Tsjechische Ostrava voor een stunt gezorgd door in de tweede ronde het hoog aangeschreven Braziliaanse duo Agatha/Duda te kloppen. Stam en Schoon wonnen in twee sets: 21-17 21-15.

Agatha en Duda staan derde op de ranking van de volleybalbond FIVB. De Braziliaanse Agatha Bednarczuk werd met Barbara Seixas de Freitas in 2015 wereldkampioen en het duo pakte op de spelen van Rio 2016 zilver. Sinds 2017 speelt ze met Eduarda „Duda” Santos Lisboa.

Voor de 22-jarige Stam en de 19-jarige Schoon volgt er in de kwartfinale opnieuw een sterke tegenstander. Het Canadese duo Sarah Pavan en Melissa Humana-Paredes voert momenteel de FIVB-ranking aan en is de regerend wereldkampioen (2019). In de groepsfase in Ostrava verloren de Nederlandse beachvolleybalsters maar nipt met 15-12 in de derde set van de Canadezen.

Herman Ram stopt als voorzitter Dopingautoriteit

16:36 uur Herman Ram stopt per 1 september als voorzitter van de Dopingautoriteit. Hij gaat dan met pensioen. Vincent Egbers zal hem opvolgen, meldde de organisatie die onder meer de dopingcontroles uitvoert in Nederland en op allerlei manieren een dopingvrije sport promoot.

Ram was jarenlang het gezicht van de Dopingautoriteit en een belangrijk duider van alles wat met doping te maken had in zowel de Nederlandse als buitenlandse sport. Hij stond vanaf 2006 aan het hoofd van de instantie. Daarvoor was hij een aantal jaren directeur van de Nederlandse Ski Vereniging en hij leidde ook de badmintonbond en de schaakbond.

Egbers is momenteel onder meer werkzaam voor het instituut Defensie Leergangen als decaan bij de Top Defensie Vorming. De nieuwe voorzitter wordt benoemd door de minister voor Medische Zorg en Sport, op voordracht van sportkoepel NOC*NSF.

Volleybal: Nederland boekt eerste zege Nations League

14:51 uur De Nederlandse volleyballers hebben hun eerste zege geboekt in de Nations League. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza won in het Italiaanse Rimini met 3-2 van Duitsland. De zege kwam na vier nederlagen tegen achtereenvolgens Rusland, Japan, Iran en Slovenië.

Piazza speelde tegen de Duitsers het merendeel van de wedstrijd met Wessel Keemink, Nimir Abdelaziz, Thijs ter Horst, Bennie Tuinstra, Michael Parkinson, Twan Wiltenburg en libero Just Dronkers. Ter Horst en Abdelaziz waren de puntenpakkers in de vijfsetter met respectievelijk 26 en 24 punten. Ook Parkinson en Tuinstra hadden een groot aandeel in de score met 16 en 13 punten.

Oranje won de eerste set met 25-18 en leidde in de tweede met 22-20, maar gaf alsnog de set met 23-25 uit handen. In de derde set was er het herstel met de winst van 25-20. In het vierde bedrijf had Nederland de kansen om het af te maken, maar troefde Duitsland de ’Lange Mannen’ toch weer af: 23-25. In de beslissende vijfde set kon de ploeg van Piazza wel doorzetten: 15-13.

Chelsea beloont trainer Tuchel met contractverlenging

14:05 uur Zes dagen na het winnen van de Champions League heeft trainer Thomas Tuchel van de clubleiding een beloning gekregen in de vorm van contractverlenging. De 47-jarige Duitser tekende voor twee jaar bij. Tuchel werkt sinds begin dit jaar bij Chelsea.

De opvolger van de ontslagen Frank Lampard ondertekende in januari een contract voor anderhalf jaar bij de Engelse voetbalclub. Chelsea stond toen op de negende plek in de Premier League. Onder leiding van Tuchel klom de ploeg op naar de vierde eindklassering. De ’Blues’ wonnen zaterdag in Porto de Champions League door de Engelse kampioen Manchester City in de finale met 1-0 te verslaan door een doelpunt van de Duitser Kai Havertz.

„Ik kan me geen beter moment voorstellen voor een contractverlenging”, zei Tuchel, die vorig jaar de finale verloor als trainer van Paris Saint-Germain. De Duitser moest daarna vertrekken bij de Franse grootmacht.

Australië trekt voetbalclubs terug uit Champions League in Azië

08.37 uur: Australië heeft de drie voetbalclubs die zouden meedoen aan de Aziatische Champions League teruggetrokken. Sydney FC, Melbourne City en Brisbane Roar hadden zich geplaatst voor de Champions League maar vanwege de coronaperikelen slaan ze het continentale clubtoernooi over. De Aziatische voetbalbond AFC moet nu een oplossing vinden voor de gaten die in het speelschema ontstaan.

Vanwege een uitbraak van het coronavirus in de Australische staat Victoria, waarvan Melbourne de hoofdstad is, moet de beslissende fase van de voetbalcompetitie in het land worden uitgesteld. Na de reguliere competitie in de A-League volgen de play-offs om de landstitel.

Melbourne City FC en Sydney FC zijn als nummer 1 en 2 van de competitie al zeker van een plek in de halve finales. Brisbane Roar, derde op de ranglijst, doet ook mee aan de play-offs met de top 6 van de reguliere competitie. De finale om de landstitel is uitgesteld naar 26 juni. De Australische clubs kunnen daardoor deze maand niet aantreden in de Champions League van de AFC.

Tour de France voor vrouwen start op slotdag Tour van 2022

08.04 uur: De Tour de France voor vrouwen keert volgend jaar terug op de wielerkalender en begint op de slotdag van de Tour voor mannen. De etappekoers duurt acht dagen, van zondag 24 tot en met zondag 31 juli 2022. De mannen rijden volgend jaar van 1 tot en met 24 juli de Tour.

De Britse Emma Pooley won in 2009 de laatste editie van de Tour voor vrouwen. De afgelopen jaren werd tijdens de Ronde van Frankrijk steeds een een- of tweedaagse wedstrijd voor vrouwen georganiseerd, La Course. Vorig jaar zegevierde Elizabeth Deignan. De Britse klopte tweevoudig winnares Marianne Vos in de sprint in Nice, op de openingsdag van de Tour voor de mannen. Dit jaar wordt La Course verreden op zondag 27 juni, de tweede dag van de mannenwedstrijd. De vrouwen gaan dan onder meer de Mûr-de-Bretagne over.

Tourorganisator Christian Prudhomme kondigde vorig jaar al aan dat in 2022 weer een etappekoers door Frankrijk voor de vrouwen wordt gehouden. Op de kalender van de WorldTour voor de wielrensters komt de Tour de France Femmes kort na de Giro Donne, de Ronde van Italië voor vrouwen die van 1 tot en met 10 juli wordt verreden.

Titelverdediger LA Lakers uitgeschakeld in play-offs NBA

07.42 uur: De basketballers van Los Angeles Lakers zijn als titelverdediger gestrand in de eerste ronde van de play-offs in de NBA. LeBron James en zijn ploeggenoten verloren het zesde duel met Phoenix Suns met 113-100, waardoor de best-of-sevenserie werd beslist: 4-2.

De Lakers stonden na drie duels op een voorsprong van 2-1, maar daarna liet de zeventienvoudig kampioen van de NBA het afweten. De tweede thuisnederlaag op rij in het Staples Center betekende het einde van het seizoen voor de ploeg uit LA.

Anthony Davis startte ondanks liesklachten aan het zesde duel met de Suns, maar de 28-jarige Amerikaan ging al na iets meer dan 5 minuten spelen weer naar de kant. Zonder Davis moest het bij de Lakers vooral komen van James. De 36-jarige superster maakte 29 punten, maar kon niet voorkomen dat zijn ploeg werd uitgeschakeld. De kampioen van 2020 was in de reguliere competitie in het westen op de zevende plaats geëindigd, de Suns op de tweede.

Hockeyers beginnen jacht op Europese titel

07.00 uur: De Nederlandse hockeyteams gaan de komende week in eigen land proberen de Europese titel te veroveren. De mannen starten hun jacht op een gouden plak vrijdag, de vrouwen beginnen zaterdag aan het EK in Amstelveen.

De hockeyers nemen het vrijdagavond om 20.00 uur op tegen Frankrijk. De ploeg van bondscoach Max Caldas zit ook in de groep bij Duitsland en Wales, die om 17.00 uur de openingswedstrijd spelen.

Zaterdag nemen de hockeysters het op tegen Ierland. Spanje en Schotland zijn de andere tegenstanders in de groepsfase. Er doen zowel bij mannen als de vrouwen acht landen mee.

De hockeyers werden in 2017 voor het laatst Europees kampioen. Vier jaar geleden werd het toernooi ook in Amstelveen gehouden. Twee jaar geleden ging de titel naar gastland België. De hockeysters kunnen hun derde EK-titel op een rij veroveren.

In het Wagener Stadion zijn dagelijks 3500 fans welkom.