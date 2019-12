Aanklager seponeert rode kaart Zeefuik, Buijs wel geschorst

.De coach is voor één wedstrijd geschorst na zijn rode kaart in het uitduel van afgelopen zaterdag tegen ADO Den Haag. FC Groningen en Buijs hebben het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal geaccepteerd. Assistent-trainer Adrie Poldervaart neemt donderdag de plek in van Buijs.

Buijs werd in de tweede helft met een rode kaart weggestuurd vanwege aanmerkingen op de leiding. Hij was in de rust ook al tekeer gegaan tegen arbiter Joey Kooij, nadat Deyovaisio Zeefuik kort voor rust met rood van het veld was gestuurd. De aanklager betaald voetbal besloot die kaart maandag echter te seponeren, wat betekent dat Zeefuik niet wordt geschorst.

Kooij werd door de videoarbiter geattendeerd op een mogelijke overtreding van Zeefuik. De scheidsrechter concludeerde na het terugkijken van de tv-beelden dat Zeefuik met z'n elleboog een slaande beweging had gemaakt in een luchtduel met de Haagse aanvoerder Aaron Meijers. Kooij trok daarop rood, tot woede van Zeefuik en ook van trainer Danny Buijs die in de rust tekeer ging tegen de arbiter. Buijs werd in de tweede helft ook met rood weggestuurd, vanwege aanmerkingen op de leiding.

De aanklager vindt het niet "niet wettig en overtuigend" bewezen dat Zeefuik een opzettelijke overtreding maakte. De rechtsback kan daarom gewoon spelen in de thuiswedstrijden tegen FC Utrecht (beker, donderdag) en FC Emmen (competitie, zondag).