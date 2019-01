Ehizibue laat megacontract bij Genoa en recorddeal PEC klappen

Kort voor het tekenmoment, begon de rechtsback van PEC te twijfelen of hij zijn handtekening wel moest zetten onder een 4,5-jarig contract, waarbij hij naar verluidt bruto 1,75 miljoen euro per jaar zou opstrijken. Hij vertelde de voltallige directie en president Enrico Preziosi dat zijn gevoel hem vertelde dat hij nog een half jaar in Zwolle moest blijven.

Dat was een klap in het gezicht van de huidige nummer veertien van de Serie A, die de dagen voorafgaand alles uit de kast had gehaald om een deal te bewerkstelligen. Ehizibue had de medische keuring zelfs al achter de rug. Het was net zo’n hard gelag voor technisch directeur Gerard Nijkamp, die met bemiddelaar Frank Schouten al enkele dagen in Genoa verbleef om voor PEC een recorddeal te bewerkstelligen. Eén waarbij Ehizibue een megacontract kon tekenen en PEC de hoogste transfersom uit de clubhistorie zou toucheren: drie miljoen euro.

Genoa was er alles aan gelegen om hem zelfs al voor het competitieduel met Empoli komend weekend speelgerechtigd te krijgen, waarin hij zou gaan spelen. Het vertelt alles over hoe hij erop stond in Genoa, de club die over de laatste jaren een springplank blijkt en ongeveer de best verkopende club is in de Serie A. Deze week nog werd spits Krzysztof Piatek voor 35 miljoen euro verkocht aan AC Milan. Toch was het gevoel van Ehizibue niet goed. De verdediger heeft nog een contract voor anderhalf seizoen in Zwolle.