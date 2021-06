Vaclav Cerny: ’Tsjechië speelt een vervelend spelletje, als steekvliegen op de huid’

AMSTERDAM - De Nederlandse opluchting dat Portugal in de achtste finale van het EK wordt ontlopen, was in Praag voelbaar én werd in de hoofdstad van Tsjechië met gegniffel ontvangen. „Als het betekent dat Oranje de Tsjechen onderschat, dan maakt Nederland een grote fout”, waarschuwt Vaclav Cerny (23) Frank de Boer en zijn spelers. „Tsjechië speelt een vervelend spelletje, waarmee ze het grote landen echt lastig kunnen maken.”