Geen extra tijd voor Cardiff om nieuwe spits te zoeken

Sala had maandag afscheid genomen van zijn oude teamgenoten bij FC Nantes en zou met een klein vliegtuig naar Wales vliegen, om aan te sluiten bij zijn nieuwe club Cardiff City. Het was de bedoeling dat de recordaankoop (20 miljoen euro) daar dinsdag voor het eerst zou meetrainen. Het vliegtuig verdween maandagavond echter van de radar. Sala en de piloot worden nog steeds gemist.

„We hebben met de Premier League gesproken en uitgelegd hoe moeilijk het voor ons is met nog acht dagen te gaan voor de deadline”, zegt directeur Ken Choo van Cardiff tegen Talksport. „We hebben Emiliano maanden lang in de gaten gehouden en uiteindelijk wisten we hem binnen te halen.”

Ze hebben naar ons geluisterd, maar aan de deadline van volgende donderdag wordt niet getoornd. Als puntje bij paaltje komt moeten de regels voor iedereen moeten gelden.”