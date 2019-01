Doan schiet Japan verder in Azië Cup

Ritsu Doan van FC Groningen maakte in de 57e minuut het doelpunt. De middenvelder benutte een strafschop. Hij schoot de bal hard en laag in de hoek. Voor Doan betekende het zijn tweede doelpunt dit toernooi. Eerder was hij trefzeker in de eerste groepswedstrijd tegen Turkmenistan.

Japan, dat de Azië Cup in 2011 voor het laatst won, speelt maandag in de halve finale tegen China of Iran.