WorldTour-teams mijden Volta Limburg Classic

Dit tot grote teleurstelling van de organisatie die vooral niet begrijpt dat de ‘Nederlandse’ teams van Jumbo-Visma en Team Sunweb de Limburgse semi-klassieker mijden.

In het verleden reisden Lotto-Jumbo en BMC vrijwel altijd naar Eijsden voor de wedstrijd door de Limburgse heuvels en de Belgische Voerstreek. Met tegenwoordig teams van zo’n 25 renners zouden diverse WT-ploegen toch in staat moeten zijn om zo’n zes renners af te vaardigen. Juist voor jonge renners is deze klassieker een mooie kans om zichzelf in de picture te rijden.

De teams geven vooral de datum van zaterdag 6 april, daags voor de Ronde van Vlaanderen, als hoofdschuldige voor hun afwezigheid. ,,Het past niet in ons programma”, geeft teammanager Richard Plugge van Jumbo-Visma aan, die juist gezien het groot aantal supermarkten van zijn hoofdsponsor in de regio een extra belang heeft om deze koers te rijden. ,,Er zijn in die periode teveel wedstrijden. Onze kasseienklassiekerploeg zit op de keien, we hebben een team in het Baskenland en een groep op hoogte voor latere wedstrijden.”

Spekenbrinks Team Sunweb wordt notabene gesponsord door de Provincie Limburg. ,,De overvolle UCI -kalender limiteert bijna alle ruimte voor teams om zelf wat mooie wedstrijden uit te zoeken en te rijden”, benadrukt Spekenbrink. ,,De WorldTour-kalender is tegenwoordig écht veel te vol. We zijn in overleg met de organisatie om naar een oplossing voor de toekomst te zoeken.”