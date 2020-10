FC Utrecht-trainer John van den Brom: ’Je hebt alle spelers kei- en keihard nodig’

John van den Brom, trainer van FC Utrecht. Ⓒ ANP/HH

UTRECHT - FC Utrecht is met stevige ambities aan het seizoen begonnen, maar morste in de eerste drie wedstrijden al vier punten. In de uitwedstrijd tegen FC Groningen, dat wellicht Arjen Robben in de slotfase als joker kan inzetten, moet trainer John van den Brom zijn ploeg noodgedwongen weer op twee posities aanpassen.