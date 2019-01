Irvine fileert Formule 1: ’Saai en te veilig’

„Ik kijk niet meer naar de Formule 1 omdat ik verveeld raak. Het is ongelofelijk saai”, zei Irvine tegenover de BBC. „De rauwe rand is er vanaf. Het is alleen maar veiliger geworden. Dat is op zich een goede zaak, maar het is te ver gegaan. De sport heeft zich ontwikkeld tot iets waarvan iedereen zich afvraagt hoe we hier terecht zijn gekomen. Het is slap en oninteressant.”

Ook Lewis Hamilton en Sebastian Vettel moeten het ontgelden. „Vettel wordt zwaar overschat. Tijdens de race is hij teveel gefocust op de andere coureurs, waardoor een botsing bijna altijd onvermijdelijk is”, aldus de Brit. „Hij heeft vier wereldtitels op zijn naam staan, maar ik zie hem niet als kampioen.”

„Lewis heeft veel meer talent dan Sebastian, maar hij komt niet in de buurt van bijvoorbeeld Michael Schumacher”, vervolgt Irvine. „Lewis wint races, maar over concurrentie kun je niet spreken. Hij heeft gewoon de snelste auto.”

Stoppen met autfabrikanten

Volgens Irvine zou het de sport goed doen als autofabrikanten voortaan geweerd zouden worden. „Ze zouden alleen motorleverancier moeten zijn. Als ze een eigen team krijgen geven ze gigantisch veel geld uit. Vervolgens vertrekken ze weer omdat ze niets meer te bewijzen hebben, of omdat ze een flater geslagen hebben.”