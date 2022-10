VIDEO Hateboer scoort, Koopmeiners mist penalty voor Atalanta

Teun Koopmeiners miste bij een voorsprong van 0-1 een strafschop voor Atalanta, Hateboer vierde zijn achtste competitietreffer in de Serie A. Hij kwam op gelijke hoogte met Edgar Davids, John van ’t Schip, Wim Jonk en Matthijs de Ligt, die ook acht keer wisten te scoren in de Italiaanse competitie. Klaas-Jan Huntelaar maakte er zeven voor AC Milan

Marten de Roon zat niet bij de selectie van Atalanta, hij raakte vorige week in een duel met Lazio geblesseerd. De Roon zit (in tegenstelling tot Hateboer) in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal voor het WK. Atalanta staat voorlopig tweede in de Serie A, met een achterstand van vijf punten op Napoli.

