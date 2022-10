VIDEO Hateboer scoort, Koopmeiners mist penalty voor Atalanta, Lazio verliest

Teun Koopmeiners miste bij een voorsprong van 0-1 een strafschop voor Atalanta, Hateboer vierde zijn achtste competitietreffer in de Serie A. Hij kwam op gelijke hoogte met Edgar Davids, John van ’t Schip, Wim Jonk en Matthijs de Ligt, die ook acht keer wisten te scoren in de Italiaanse competitie. Klaas-Jan Huntelaar maakte er zeven voor AC Milan

Marten de Roon zat niet bij de selectie van Atalanta, hij raakte vorige week in een duel met Lazio geblesseerd. De Roon zit (in tegenstelling tot Hateboer) in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal voor het WK. Atalanta staat voorlopig tweede in de Serie A, met een achterstand van vijf punten op Napoli.

BELGIË: Veldman wint met Anderlecht eerste competitiewedstrijd

Robin Veldman heeft met Anderlecht de eerste zege in de Belgische competitie geboekt. De Nederlandse trainer, die de taken tijdelijk heeft overgenomen van de maandag ontslagen hoofdcoach Felice Mazzu, zag zijn ploeg met 4-2 winnen van KAS Eupen.

Francis Amuzu opende in de 14e minuut de score voor Anderlecht op aangeven van Wesley Hoedt. Lior Refaelov maakte vijf minuten later uit een vrije trap de 2-0. Het werd nog voor de rust weer spannend door een eigen doelpunt van Hoedt. Hij werkte de bal in eigen doel na een vrije trap van Stef Peeters.

In de tweede helft maakte Refaelov zijn tweede treffer en zorgde Peeters zelf voor de tweede keer voor de aansluiting uit een vrije trap. Anouar Ait El Hadj bepaalde de eindstand in de slotfase met het vierde doelpunt voor Anderlecht.

Anderlecht klom door de zege naar de tiende plek in de Belgische competitie. De Brusselse club heeft 19 punten, 21 minder dan koploper KRC Genk. De 36-jarige Veldman debuteerde afgelopen donderdag voor de club met een gelijkspel (2-2) in de Conference League tegen de Roemeense club FCSB.

Lazio onderuit in aanloop naar duel met Feyenoord

Lazio heeft in de strijd om de landstitel een onverwachte nederlaag geleden tegen Salernitana. De ploeg van coach Maurizio Sarri, donderdag tegenstander van Feyenoord in de Europa League, was al zes wedstrijden ongeslagen in de Serie A maar ging tegen de middenmoter op eigen veld met 3-1 ten onder.

Lazio kwam kort voor rust op voorsprong dankzij een doelpunt van Mattia Zaccagni, die vroeg in het duel al bijna doel had getroffen. Kort nadat Pedro namens Lazio de paal had geraakt, was Zaccagni met zijn linkervoet verantwoordelijk voor de 1-0.

Ook na rust waren de beste kansen aanvankelijk voor de thuisploeg, maar in de 51e minuut maakte Antonio Candreva gelijk, waarna het duel door doelpunten van Federico Fazio en Boulaye Dia volledig kantelde. Salernitana-coach Davide Nicola bracht in de slotfase nog de Nederlander Tonny Vilhena in het veld. De slotfase werd gekenmerkt door enkele opstootjes.

Lazio is nu vierde en zag de achterstand op koploper Napoli groeien tot 8 punten. Feyenoord verloor begin september het eerst groepsduel met Lazio met 4-2. Het moet donderdag winnen om nog kans te maken op overwintering in de Europa League.

