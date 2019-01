Willem II boos op eigen supporters

De sterretjes maakten deel uit van een protestactie. Fans van Willem II zijn het niet eens met de aangescherpte afspraken over vuurwerk in voetbalstadions. De clubleiding van FC Twente had de protestactie verboden omdat het te gevaarlijk zou zijn.

Een deel van de aanhang van Willem II hield zich niet aan het verbod en gooide dus ook sterretjes naar een lager gelegen vak met supporters van Twente. ,,Willem II vindt het onacceptabel dat dit incident heeft plaatsgevonden en betreurt het zeer dat de gezondheid en veiligheid van FC Twente-supporters in gevaar is gebracht. De club werkt daarom mee aan de identificatie van de betrokken personen'', aldus Willem II.

Tijdens de wedstrijd werden al drie supporters van Willem II uit het vak gehaald en meegenomen.