FIFA schorst corrupte arbiter voor het leven

De corrupte arbiter dient tevens een boete te betalen van circa 180.000 euro. De FIFA meldde niet waar en wanneer Chaibou in de fout was gegaan.

Chaibou kwam in 2011 negatief in het nieuws naar aanleiding van de oefenwedstrijd tussen Nigeria en Argentinië. De FIFA kreeg signalen dat de uitslag mogelijk van buitenaf was beïnvloed. Nigeria won de wedstrijd in Abuja met 4-1.

Bij onlinegokkantoren zou opvallend vaak zijn ingezet op een uitslag met vijf doelpunten. In de wedstrijd werden twee omstreden strafschoppen gegeven door Chaibou, waarvan de laatste in de 98e minuut.