PSG schakelt titelhouder Bayern München uit

Op basis van wat de finalisten van vorig seizoen lieten zien in deze kwartfinalewedstrijden is het jammer dat één van beide in dit stadium het toernooi moet verlaten. Bayern, dat met minstens 2-0 moest winnen om door te gaan, speelde vol op de aanval en nam op de koop toe, dat daardoor Paris Saint-Germain ook ruimte kreeg om gevaarlijk te worden.

Het leverde een heerlijk op en neer golvende wedstrijd op met voortdurend gevaarlijke momenten voor beide doelen. Het had zomaar 4-4 kunnen zijn bij de rust, maar het was 0-1, toen de 22 hoofdrolspelers naar binnen gingen voor de thee.

PSG-doelman Keylor Navas heeft het nakijken als Eric Maxim Choupo-Moting Bayern op een 1-0 voorsprong zet. Ⓒ AFP

Bayern speelde nog zonder topschutter Robert Lewandowsi, een groot gemis voor de Duitsers. Maar zijn vervanger Eric-Maxim Choupo-Moting scoorde, net als in München. De Duitse Kameroener kwam nauwelijks in het spel voor, maar reageerde wel alert toen de bal hoog voor het doel van PSG caramboleerde en troefde de veelgeprezen PSG-verdediger Presnel Kimpembe af in de lucht.

Waar PSG in München razend gevaarlijk was via Kylian Mbappé, daar zorgde in Parijs vooral Neymar voor veel dreiging. De Braziliaan had zomaar een hattrick kunnen maken voor rust, maar trof lat, paal en eenmaal in kansrijke positie Bayern-doelman Manuel Neuer.

Na rust bleef Bayern verwoed jagen op de goal, die nodig was om de 21e halvefinaleplaats in de clubhistorie te halen. PSG concentreerde zich meer op het verdedigen van de positieve score over twee duels. Dat gebeurde het laatste halfuur met Nederlander Mitchel Bakker, die de geblesseerde Abdou Diallo verving.

Kylian Mbappe (links) strijdt om de bal met Lucas Hernandez van Bayern. Ⓒ REUTERS

Naar het einde van de wedstrijd toe ebde de Beierse aanvalsdrift weg. Het werd een zenuwenspel, waarin PSG uiteindelijk aan het langste eind trok ten koste van zesvoudig Champions League-winnaar Bayern. Daarmee heeft PSG voor de derde keer in de historie de halve finales van de Champions League bereikt en vervolgen de Fransen hun jacht op de felbegeerde grootste prijs in het Europese clubvoetbal. In de halve finales treft PSG de winnaar van Borussia Dortmund-Manchester City.