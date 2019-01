Lippi loopt met China plek in halve finale mis

De 70-jarige Italiaanse coach ging met zijn elftal in de kwartfinales in Abu Dhabi ten onder tegen Iran: 0-3.

Middenvelder Mehdi Taremi opende in de 18e minuut de score. Aanvaller Sardar Azmoun verdubbelde de voorsprong voor Iran na ruim een half uur voetballen. In blessuretijd van de tweede helft zorgde invaller Karim Ansarifard voor de 0-3.

Iran, waar oud-AZ'er Alireza Jahanbakhsh tot de 68e minuut meespeelde, neemt het maandag in de halve eindstrijd op tegen Japan.

Voor Lippi, die Italië in 2006 aan de wereldtitel hielp, was het waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd als bondscoach van China. Zijn contract loopt 31 januari af en de Italiaan gaf in oktober al aan graag terug te keren naar zijn eigen land.