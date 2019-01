Magallán in basis Ajax, Onana weer fit

Ajax-trainer Erik ten Hag heeft voor het KNVB-bekerduel met sc Heerenveen gekozen voor de Argentijnse verdediger centraal achterin, naast Matthijs de Ligt. Noussair Mazraoui speelt vanaf links.

Daley Blind verhuist naar de positie van verdedigende middenvelder. Daley Sinkgraven is het kind van de rekening en begint op de bank. Ook Lasse Schöne zit op de bank.

André Onana is weer beter, nadat hij afgelopen zondag in de Eredivisiewedstrijd tegen de Friezen nog verstek moest laten gaan door buikgriep. Hierdoor zit Kostas Lamprou, de veelbesproken tweede keeper, weer op de bank. Ten Hag heeft dus voor veel andere spelers gekozen. Zo speelt Rasmus Kristensen rechtsback en staat ook Klaas-Jan Huntelaar in de basis, ten koste van Kasper Dolberg.

Heerenveen start met dezelfde elf als afgelopen zondag.