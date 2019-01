Overmars: ’Vervelend voor Lamprou’

„Ik word niet zo heel gauw meer verrast. Barcelona heeft heel snel geschakeld”, liet de directeur voetbalzaken van Ajax in gesprek met FOX Sports. Ajax neemt het donderdagavond in de halve eindstrijd van de KNVB-beker op tegen sc Heerenveen.

De kans is groot dat Overmars binnenkort wel weer met PSG om tafel zit. „We hebben een aantal meetings gehad met Paris Saint-Germain. Wie weet komen ze binnenkort weer terug. Dat zou kunnen”, zei de voormalig Oranje-international met een glimlach.

Frenkie de Jong in actie. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Overmars doelde hiermee op de belangstelling die de Franse topclub heeft voor Matthijs de Ligt. In het verlengde daarvan informeerde de kampioen van Frankrijk ook naar Ajax-middenvelder Donny van de Beek.

Overmars reageerde ook op het dramatische optreden van doelman Kostas Lamprou tegen sc Heerenveen: 4-4. „Vervelend voor Kostas, topsport is hard. De mogelijkheid is zeker aanwezig dat we een nieuwe reservekeeper halen. Of er deze week een nieuwe reservekeeper komt? Dat zou kunnen”, aldus de directeur voetbalzaken.