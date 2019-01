Familie en club willen hervatting zoekactie Sala

„Al wat ik vraag is dat ze blijven zoeken. Het kan toch niet zijn dat hij zomaar weg is?”, zei Horacio Sala voor de camera’s van een Argentijnse zender. Hij reageerde kort nadat de politie van het Kanaaleiland Guernsey bekendmaakte dat de zoekactie is stopgezet.

Het privé-vliegtuigje waarin Sala (28) en de 60-jarige Britse piloot van Frankrijk naar Wales vlogen, verdween maandagavond boven zee van de radar. Volgens de politie van Guernsey is de kans dat beiden nog in leven zijn extreem klein. „Wij hopen nog altijd op goed nieuws”, sprak Horacio Sala. „Een vliegtuig kan niet zomaar verdwijnen.”

Romina Sala, zus van de voetballer die voor circa 20 miljoen euro van Nantes naar Cardiff City zou overstappen, deed eveneens een emotionele oproep. „Diep in mijn hart weet ik dat Emiliano nog in leven is. Alsjeblieft, stop niet met zoeken.”

Nantes drong donderdagavond eveneens aan op hervatting van de zoekactie.