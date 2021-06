Rolstoeltennisster Diede de Groot wint Roland Garros

Diede de Groot in Parijs. Ⓒ HH/ANP

Parijs - Rolstoeltennisster Diede de Groot heeft voor de tweede keer in haar carrière Roland Garros gewonnen. De 24-jarige Woerdense was in de finale te sterk voor Yui Kamiji uit Japan: 6-4 6-3. De Nederlandse pakte daarmee al haar tiende grandslamtitel in vier jaar tijd.