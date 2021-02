Tien jaar na droomzege op Barça: ’We troffen het beste middenveld van afgelopen 20 jaar’

In gesprek met de Engelse krant The Daily Mail blikt de nu 29-jarige middenvelder terug op zijn bliksemstart van zijn loopbaan, die nooit zo grandioos goed werd als vele kenners begin 2011 dachten. „Ik verkeerde op dat moment op de toppen van mijn kunnen. Ik had geen problemen met mijn lichaam”, vertelt de 34-voudig international van Engeland. „Iedereen herinnert zich die overwinning op Barcelona, omdat we het beste middenveld van de afgelopen twintig jaar troffen.”

„Toen de loting uitkwam, achtte iedereen ons kansloos. Ik weet nog dat we in de tunnel stonden, in de buurt van Lionel Messi. Ik dacht dat we de bal de eerste twintig minuten niet zouden aanraken. Ik dacht: dit wordt een lange avond.”

Maar niets bleek minder waar. Door een doelpunt van David Villa namen de Catalanen nog wel de leiding, maar in de tweede helft keerde Arsenal het tij door treffers van Robin van Persie en Andrey Arshavin. „In de beginfase maakte won ik een duel van Andres Iniesta. Het gaf iedereen een boost. Daar denk ik nog vaak aan terug”, zegt de huidige voetballer van Bournemouth.

Robin van Persie heeft gescoord Ⓒ ANP/HH

Genoeg voor een plek in de kwartfinales van de Champions League was de overwinning niet. In Camp Nou trok Barcelona, onder meer dankzij een rode kaart voor Robin van Persie, de zaken recht: 3-1. Drie maanden later won het elftal van onder meer Ibrahim Afellay de Champions League ten koste van Manchester United: 3-1.

„Samir Nasri vertelde mij na die wedstrijd dat ik mijn spel naar een hoger niveau had getild. Het was een geweldige avond, maar ik weet niet of het mijn piek was.”

Mede door blessures werd Wilshere nooit de ster die velen in hem hadden gezien. „Ik leefde mijn droom. Ik was 19 jaar oud en speelde voor Arsenal. We deden mee in Champions League, streden voor de titel. Niemand moest mij vertellen dat ik rust moest pakken. Daar heb ik veel spijt van dat ik niet beter naar fysiotherapeuten heb geluisterd en meer over mijn lichaam heb geleerd.”