’Mislukken transfer De Jong kost directeur PSG zijn baan’

Volgens ESPN heeft de 50-jarige Portugees de Qatarese clubeigenaar Nasser El-Khelaifi dermate teleurgesteld dat hij dit voorjaar zou moeten vertrekken. De Jong koos uiteindelijk voor FC Barcelona, terwijl PSG in eerste instantie op het vinkentouw zat voor de man van 86 miljoen euro.

Neymar en Antero Henrique. Ⓒ AFP

Arsene Wenger zou klaarstaan om de taken van Henrique over te nemen. De voormalig manager van Arsenal staat in nauw contact met trainer Thomas Tuchel. In 2017 moest Patrick Kluivert een stap terugdoen omdat Henrique naast hem werd geplaatst. Dat zinde de toenmalig technisch directeur niet, waarna Kluivert vertrok.

Henrique liet eerder het toptalent Lucas Paqueta door de vingers glippen. De 21-jarige Braziliaan maakte van Flamengo de overstap naar AC Milan, terwijl PSG ook op hem aaste. Het feit dat middenvelder Adrien Rabiot geen nieuw contract heeft getekend bij de Franse topclub zou El-Khelaifi ook bepaald niet zinnen.

Bekijk ook: PSG maakt werk van De Ligt