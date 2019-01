Ajax maakt het nu wél af tegen Heerenveen

Na de 4-4 van zondag tegen de Friezen zegevierde Ajax deze keer wel tegen de ploeg van Jan Olde Riekerink. Al was de slotfase wederom niet overtuigend. In de Johan Cruijff ArenA plaatsten de Amsterdammers zich door een 3-1 zege voor de halve finales van het bekertoernooi. Eerder verzekerden Feyenoord, AZ en Willem II zich al van een plek bij de beste vier.

Ideale start Ajax

Na twee minuten voetbal was het al raak. De Amsterdammers lieten er geen gras over groeien. Rasmus Kristensen bediende Noussair Mazraoui. De international van Marokko rondde rustig af.

Binnen een kwartier was het gebeurd voor de Friezen. PSG-target Matthijs de Ligt won een kopduel, waarna Donny van de Beek kon afronden. Heerenveen-keeper Warner Hahn zag er niet bepaald goed uit bij die treffer.

Donny van de Beek zorgt voor de 3-0. Ⓒ ANP

Na een half uur kreeg Ajax een tegenvaller te verwerken. Mazraoui kon niet verder en werd vervangen door Lasse Schöne. De vraag is of de verdediger op tijd fit is voor het duel met Feyenoord, zondag in De Kuip.

Zeven minuten voor rust konden de thuisfans weer juichen. Daley Blind stuurde Dusan Tadic de diepte in. De Serviër bediende Van de Beek, die met Stijn Schaars in zijn nek voor de derde Ajax-treffer zorgde.

Afgelopen zondag kwam Heerenveen een 3-1 achterstand te boven in de ArenA, maar zo’n spectaculaire comeback behoorde donderdagavond niet tot de mogelijkheden. Doelman André Onana, hij keerde ten faveure van Kostas Lamprou terug in de basis, kreeg tot de slotfase vrijwel niks te doen.

Kostas Lamprou blijft deze keer op de bank zitten Ⓒ ANP

Zeven minuten voor tijd kon rechtsback Kristensen wel door de grond zakken. De Deen kreeg te maken met een black-out en speelde zomaar Pelle van Amersfoort in de voeten. De middenvelder krulde de bal knap voorbij Onana.

In de 89e minuut leek het nog even spannend te worden. Debutant Lisandro Magallan legde Sam Lammers neer. Arbiter Kevin Blom floot voor een strafschop, maar Lammers kreeg de bal niet voorbij Onana.

De blik bij Ajax gaat nu op de clash tegen Feyenoord. Het zou zomaar kunnen dat de ploeg van trainer Erik ten Hag de Rotterdamse rivaal ook treft in de halve eindstrijd van de beker.