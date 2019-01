Chelsea klopt Spurs na penals

De ploeg van coach Maurizio Sarri won de return op eigen veld via strafschoppen: 4-2. Na de reguliere speeltijd was de stand 2-1. Het eerste duel eerder deze maand eindigde in 1-0. De uittreffer van de Spurs telde niet dubbel en er was evenmin een verlenging. Eric Dier en Lucas Moura misten van elf meter namens de bezoekers.

Sarri van Chelsea pakte afgelopen zaterdag na de nederlaag bij Arsenal (2-0) zijn ploeg keihard aan. ,,Deze spelers zijn extreem moeilijk te motiveren'', foeterde hij onder meer.

Zijn forse kritiek leek Chelsea op Stamford Bridge te inspireren. Al bij de rust leidde de thuisploeg met 2-0. N'Golo Kanté en Eden Hazard brachten de treffers op hun naam. Na de pauze zorgde Fernando Llorente snel voor 2-1 waarna een strafschoppenreeks onvermijdelijk bleek.

Chelsea speelt in de finale tegen Manchester City, dat in de halve finales veel te sterk was voor Burton Albion. De eindstrijd is op 24 februari op Wembley in Londen.