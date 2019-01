De Ligt: ’Misschien moet ik jou als zaakwaarnemer nemen’

Hans Kraay jr. van Fox Sports wilde het toch vragen, nadat De Telegraaf/Telesport bekendmaakte dat Paris Saint-Germain zich gemeld heeft bij de Amsterdamse clubleiding. Zelf zegt hij dat hij ’niet in de toekomst kan kijken’. „We zullen meemaken wat de toekomst ons brengt.”

Bekijk ook: PSG maakt werk van De Ligt

Voor de centrale verdediger werd eerder interesse getoond door FC Barcelona, Bayern München, Manchester City en Juventus. Herhaaldelijk sierde de international van Ajax de cover van de Spaanse sportkranten, alleen of samen met Frenkie de Jong. „Mooi dat je dat weet”, zegt hij tegen Kraay jr. „Misschien moet ik jou als zaakwaarnemer nemen.” Meer wilde hij er niet over kwijt. „Ik speel nu bij Ajax.”

Transfersoap

De verdediger is blij dat de transfersoap rond kompaan De Jong voorbij is. „Goed voor hem dat de kogel door de kerk is. Het heeft hem niet veel gehinderd, moet ik zeggen.

Over de gewonnen bekerwedstrijd tegen Heerenveen was hij kort maar krachtig. „Het eerste uur waren we heel goed. De bal ging snel rond en we kregen genoeg kansen. Die we deze keer ook afmaakten. Maar langzaamaan ging het minder. Misschien hadden we toch Feyenoord in ons achterhoofd.”

Bekijk ook: Ajax maakt het nu wél af tegen Heerenveen