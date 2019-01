De Jong: ’Nu kunnen ze met Matthijs beginnen’

„Ik speelde niet heel bijzonder, maar het was voldoende”, sprak de 21-jarige middenvelder in gesprek met FOX Sports. „Ik had over een supergoed optreden gesproken als ik drie goals gad gemaakt en drie assists had gegeven”, bleef De Jong kritisch.

„Ik moet meer scoren”, vervolgde de man van 86 miljoen euro. „Ik heb nu vier goals gemaakt in de Eredivisie. Dat is niet slecht, maar het kan beter.”

De volgende grote transfer van een Ajacied komt waarschijnlijk op naam van Matthijs de Ligt. Paris Saint-Germain lonkt naar de diensten van de 19-jarige verdediger. „Nu kunnen ze met Matthijs de Ligt beginnen. Ik heb lekker rust. Kan ik lekker voetballen”, besloot De Jong met een glimlach.