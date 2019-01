Dortmund-huurling meteen met Willem II naar Utrecht

De aanvaller wordt de rest van het seizoen gehuurd van Borussia Dortmund, dat twee jaar geleden nog negen miljoen euro over had voor het talent, en is de opvolger van Fran Sol.

„We hadden Alexander al langer op het oog. Het was toeval dat we hem tijdens het trainingskamp tegen ons in actie konden zien. Alexander is een grote en sterke jongen, daardoor een aanspeelpunt in de aanval maar ook zeer doelgericht”, zegt Joris Mathijsen, technisch directeur van Willem II.

Groot talent

„Wij willen Alex, in wie we een groot talent zien, graag de mogelijkheid geven om zoveel mogelijk ervaring op te doen op een hoog niveau”, aldus Michael Zorc, de technisch directeur van de huidige nummer 1 van Duitsland.

De Zweedse aanvaller is vrijdagochtend medisch gekeurd en meteen inzetbaar voor het uitduel van Willem II met FC Utrecht, dat zondagmiddag wordt afgewerkt.

