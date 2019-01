Broodje kroket blijft Kramer achtervolgen

Na een kort avontuur in Israël is Kramer vastbesloten om zich bij zijn nieuwe club FC Utrecht weer te profileren als voetballer.

„Natuurlijk zal iedereen het altijd over het broodje kroket blijven hebben. Zelfs als ik gestopt ben, zal me dat blijven achtervolgen”, beseft Kramer bij zijn presentatie bij FC Utrecht, waar hij voor een half seizoen heeft getekend. „Ik heb goede dingen in mijn carrière gedaan en mindere. Die mindere dingen blijven hangen. Natuurlijk heb je dat beeld misschien zelf gecreëerd, maar ik heb ook dingen gedaan die van waarde zijn voor iedere club waar ik heb gespeeld. Daar wordt bijna niet over gesproken.”

Heb je revanchegevoelens, nadat het er bij Sparta door de langdurige schorsing niet is uitgekomen?

„Ja, maar vooral naar mezelf toe. Omdat ik ben weggegaan bij Sparta met die schorsing en een degradatie. Ik denk dat ik bij Sparta goed bezig was tot aan de rode kaart. Ik kan alleen mezelf verwijten wat ik heb gedaan. De enige die daar schuld aan heeft, ben ik.”

Heb je nog met Dick Advocaat gesproken over wat er bij Sparta is gebeurd?

„Het eerste wat ik zei toen ik hem zag, was: ’Ik heb nog wat goed te maken met je.’ Ik denk dat hij het daar wel mee eens was.”

Hoe heb je het gehad in Israël?

„Als gezin hebben we het super gehad. Ons derde zoontje is daar geboren. Die heeft Haifa in zijn paspoort staan. Iedere dag waren we samen en alles wat we ondernamen deden we als gezin. We woonden vlak bij de kust. Het leek een beetje op Hoek van Holland. We waren veel buiten, naar het strand en zo. We hebben genoten van het leven daar.”

Hoe is het de voetballer Michiel Kramer bij Maccabi Haifa vergaan?

„Na het vertrek van Mo Allach (technisch directeur, red.) en Fred Rutten (trainer, red.) wist je dat het moeilijk zou worden. Een nieuwe trainer brengt ook weer eigen spelers mee. Zo is het ook gebeurd.”

Wanneer is je periode bij FC Utrecht voor jou geslaagd?

„Als ik heb kunnen laten zien dat ik van waarde kan zijn. Ik weet dat ik het kan, maar het is er de laatste tweeënhalf jaar eigenlijk nauwelijks uitgekomen. Dat heeft altijd zijn redenen gehad, maar het is wel de realiteit. Ik wil nu laten zien dat ik het nog steeds kan.”

