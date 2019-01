’Van Persie en ik hebben dezelfde carrière gehad’

De twee ex-internationals, die naast Feyenoord ook allebei voor Arsenal uitkwamen, denken als pure topsporters. „We hebben zo’n beetje dezelfde carrière gehad”, zegt Van Bronckhorst.

„We hebben allebei het geluk gehad dat we in de absolute top konden werken. We weten wat er gevraagd wordt om succes te hebben. Robin weet dat werkelijk als geen ander, dat merkte ik al toen ik nog met hem samenspeelde. Hij is mentaal zo ontzettend sterk. Dat laat hij elke week hier nog op de velden zien. Robin is voor mij daarom een ideale speler om in de groep te hebben.”