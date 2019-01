Bondscoach Brazilië heeft geen druk op Copa America

De aanstaande voorzitter van de Braziliaanse voetbalbond CBF heeft dat grote vertrouwen uitgesproken in de coach, die na de blamage op de vorige Copa America in 2016 werd aangesteld.

„De toekomst van Tite hangt niet af van het succes van Brazilië op de Copa America. Daar is geen verband tussen”, aldus Rogerio Caboclo, die in april aantreedt als de nieuwe baas van de CBF. „Het contract van Tite is voor de duur van vier jaar en hij zal dat contract uitdienen, ook als we geen kampioen worden.”

Nachtmerrie

Gastland Brazilië werd bij de loting voor het Zuid-Amerikaans kampioenschap gekoppeld aan Peru, Venezuela en Bolivia. „De poule is verre van een nachtmerrie”, aldus Caboclo.

Tite (57) volgde in de zomer van 2016 Dunga op als bondscoach, nadat Brazilië al in de groepsfase werd uitgeschakeld op de Copa America. Onder Tite plaatste de ’Seleção’ zich overtuigend voor het WK van 2018 in Rusland. Brazilië presteerde daar toch weer ondermaats, het kwam niet verder dan de kwartfinales waarin het werd uitgeschakeld door België.