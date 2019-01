Video - Heerenveen-aanvaller raakt auto in ArenA met mislukte poging

Afgelopen zondag liet de Kosovaar in blessuretijd dé kans liggen om de Friezen een spectaculaire 5-4 overwinning te bezorgen, maar zijn poging tijdens het verloren bekerduel van donderdagavond (3-1) kwam hem op nog meer hoongelach te staan.

Bekijk ook: Ajax maakt het nu wél af tegen Heerenveen

Tien minuten na rust passeerde Zeneli vanaf de linkerkant Ajax-back Rasmus Kristensen en had hij een vlammend schot in gedachten, maar de aanvaller produceerde een afzwaaier. De bal verdween zelfs in een dusdanige uithoek van het stadion, dat hij onder een auto terecht kwam.