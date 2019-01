Argentijnse bondscoach rekent op terugkeer Messi

„We gaan nog met hem praten, dat doen we als de tijd rijp is. Maar mijn gevoel is goed”, zei Scaloni bij de loting voor het Zuid-Amerikaans kampioenschap.

Mislukt WK

Messi nam afstand van Argentinië na het tegenvallende WK afgelopen zomer in Rusland. Het lukte de sterspeler opnieuw niet zijn land aan de wereldbeker te helpen; de Argentijnen dropen al af na een nederlaag tegen Frankrijk in de achtste finale.

„We hopen dat hij terugkomt, maar meer nog willen we dat Messi zich lekker voelt”, aldus Scaloni, die zag dat zijn ploeg werd ingedeeld in een poule met Colombia, Paraguay en invité Qatar.

Eerder afscheid

Messi nam al eens eerder afscheid als international. Dat was na de nederlaag in de finale van de Copa America in 2016. Enkele maanden later kwam hij al terug op die beslissing, mede door de roep van het Argentijnse volk.