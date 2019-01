Opmerkelijke uitspraken Onana over Ajax-keeper

Met een ’grillig’ optreden (zoals trainer Erik ten Hag het verwoordde) was Kostas Lamprou als vervanger van Onana zondag mede verantwoordelijk voor het feit dat de Friezen vier keer in de Johan Cruijff ArenA konden scoren en Ajax verzuimde de koppositie in de Eredivisie te pakken.

„Ik kan begrijpen dat de supporters boos zijn, maar ik denk niet dat dit goed is”, zei Onana na de gewonnen bekerwedstrijd (3-1) tegenover Ajax Life. „Kostas doet het fantastisch voor ons. Mensen wijzen Kostas te gemakkelijk aan als schuldige als wij slecht spelen. Maar hij is een fantastische keeper, ik denk zelfs beter dan ik. Soms moet je geluk hebben.”

Geconfronteerd met zijn opvallende uitspraak zegt Onana: „Kostas maakt tijdens de trainingen fantastische reddingen en stopt bijna alle ballen. Het probleem is: jullie zien dat niet omdat jullie niet bij de trainingen zijn. Omdat jullie niet welkom zijn, dat weet ik. Maar als je elke dag met Kostas traint, dan weet je: hij is een fantastische keeper.”

