Djokovic komt met ’finaletip’ voor zijn fans

„Ik zou zeker een kaartje voor de finale kopen, voor degenen die dat nog niet hebben gedaan”, aldus de Serviër, die de Fransman Lucas Pouille volledig kansloos liet: 6-0 6-2 6-2.

Bekijk ook: Nadal treft Djokovic in finale Australian Open

„Dit was absoluut een van de beste wedstrijden die ik ooit op deze baan heb gespeeld”, zei de 31-jarige nummer 1 van de wereld. „Alles ging zoals ik vooraf in gedachten had.”

Zelfde uitkomst

Rafael Nadal, zondag zijn tegenstander in de eindstrijd, maakt in Melbourne ook veel indruk. De tenniswereld maakt zich op voor een enerverende finale. Djokovic en Nadal stonden zeven jaar terug ook in de finale, die toen bijna zes uur duurde. Djokovic, die toen aan het langste eind trok in de vijfde set: „Zo’n finale speel je normaal gesproken maar één keer in je leven. Hopelijk is de uitkomst zondag voor mij hetzelfde als in 2012.”

Bekijk ook: Nadal stopt opmars Tsitsipas in Melbourne