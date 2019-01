Pierie: ’Dat was wel even een gek moment in de ArenA’

„Ik had liever déze wedstrijd gewonnen”, zei de jonge verdediger donderdagavond nadat de Friezen in de kwartfinale van de KNVB-beker door Ajax waren uitgeschakeld. „Als SC Heerenveen zijnde weet je dat je geen kampioen gaat worden, maar hier hadden we de halve finale kunnen halen. En dan is een bekerfinale wel heel dichtbij...”

Maar dat zat er gedurende de verloren wedstrijd (3-1) geen moment in voor Pierie en zijn ploeggenoten. En waar de videoscheidsrechter in het competitieduel al geen uitkomst bood voor SC Heerenveen, was die in de bekerstrijd helemaal niet aanwezig.

„Het was wel even een gek moment dat ik van Stijn Schaars hoorde dat er geen VAR zou zijn”, aldus Pierie. „Ik dacht eerst dat die er helemaal niet was in het bekertoernooi, maar toen begreep ik dat er een storing was. Gek, want de VAR hoort toch bij de arbitrage.”