Dopinggebruiker Sumgong krijgt extra straf na valse verklaring

De internationale atletiekfederatie IAAF heeft de Keniaanse schuldig bevonden aan het afleggen van valse verklaringen in haar verweer. De 34-jarige atlete is nu tot en met april 2025 verbannen uit de atletiek.

Sumgong beleefde een topjaar in 2016. In april won ze de marathon van Londen en in augustus veroverde ze olympisch goud in Rio. In 2013 was ze de snelste in de marathon van Rotterdam. In 2017 werd ze betrapt op het gebruik van het verboden middel epo. Het leidde tot een schorsing van vier jaar.

De IAAF heeft daar nog vier jaar bovenop gedaan omdat Sumgong heeft gelogen om zichzelf vrij te pleiten. Ze beweerde dat ze met epo was geïnjecteerd gedurende een doktersstaking in haar land door iemand die zich voordeed als arts. Haar verhaal is afgedaan als onwaar. Bovendien bleek Sumgong ook haar medische gegevens te hebben vervalst.

De atlete kan nog in beroep bij het hof van sportarbitrage CAS.