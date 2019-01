Live Eredivisie: Fortuna - Vitesse

Ajax moet om 14.30 uur winnen om in het spoor te blijven van titelconcurrent PSV, dat zaterdag al won van FC Groningen (2-1). Het gat tussen de nummers 1 en 2 van de ranglijst bedraagt nu vijf punten.Feyenoord is al afgehaakt in de titelstrijd. De kampioen van 2017 staat zestien punten achter op PSV.

Om 14.30 uur wordt er ook in Utrecht afgetrapt. Daar komt Willem II op bezoek. Het slotstuk is voor sc Heerenveen en AZ.

Volg hier alle duels van minuut tot minuut met onze live widget.

Eredivisie

Zondag 27 januari

12.15: Fortuna Sittard - Vitesse

14.30: FC Utrecht - Willem II

14.30: Feyenoord - Ajax

16.45: SC Heerenveen - AZ Alkmaar

Vrijdag 25 januari 20.00

NAC Breda - ADO Den Haag 1-1

Zaterdag 26 januari

Heracles - PEC Zwolle 0-2

PSV - FC Groningen 2-1

Excelsior - De Graafschap 2-0

VVV Venlo - FC Emmen 2-3

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand van de Eredivisie.

Volg hier alle duels van minuut tot minuut met onze live widget.