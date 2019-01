Gözübüyük verrast door Van Egmond

Tegen de massale kritiek die ontstond kan hij wel tegen. „Dat heb je altijd en is niet anders dan normaal”, zegt hij in gesprek met Bureau Sport op Radio 1. „Je gaat altijd situaties analyseren. Ik blijf bij mijn mening dat het beide kanten op kon gaan. Ik vond op dat moment dat ik die beslissing moest nemen.”

Sam Lammers wordt door Kostas Lamprou gevloerd. Ⓒ Hollandse Hoogte

Gözübüyük vervolgt: „Ik vind dat we in Nederland het wel goed doen: we laten alles zien en horen, dat is uniek wat we doen. En dus kom je in de situatie dat je af en toe wat uit moet leggen en daar heb ik geen probleem mee.” Scheidrechtersbaas Dick van Egmond gaf al snel na Ajax-Heerenveen aan dat hij het wél een penalty vond. Gözübüyük hoorde dit tijdens een interview na afloop .„Ik was verrast dat ik tijdens een interview hoorde wat de scheidsrechtersbaas ervan vond.”

Uit de wind

De leidsman kreeg voor komend weekeinde geen Eredivisiewedstrijd aangewezen, maar dat had volgens hem niets te maken met de controversiële beslissing van afgelopen weekeinde. „We zijn niet uit de wind gehouden, we wisten al dat we geen wedstrijd zouden krijgen. Door een UEFA-meeting - vanwege de aankomende Europese duels - kreeg ik al een midweeks bekerduel.”

De scheidsrechter wil duidelijk maken dat hij een voorstander is van de VAR. „Absoluut. Ik heb in het buitenland allerlei situaties meegemaakt waarbij ik dacht: ’Shit, hadden we nu maar een VAR’.”