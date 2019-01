Van Bommel: ’Hoef van mijn spelers geen extra reactie te zien’

De koploper van de eredivisie gaf zondag in de slotfase een voorsprong van twee doelpunten uit handen (2-2). „Ik vind het belangrijk dat we niet op voetballend gebied twee punten lieten liggen in Emmen. Het waren twee momenten die ons de das om deden. Dat is niet goed, maar verder speelden we goed”, aldus Van Bommel, die ondanks het gelijkspel de koppositie in de eredivisie behield. Concurrent Ajax kwam tegen sc Heerenveen ook niet verder dan een punt (4-4).

PSV hervat de competitie zaterdag met een thuiswedstrijd tegen FC Groningen, dat niet kan beschikken over Ritsu Doan. De spelmaker staat met Japan in de halve finales van de Azië Cup.

Van Bommel heeft de beschikking over een nagenoeg fitte selectie en begint tegen Groningen normaal gesproken met dezelfde basisspelers als tegen Emmen. „Ik hoef morgen van mijn spelers geen extra reactie te zien. Je moet altijd een reactie laten zien, ook als je wint. Je moet hetzelfde doen als wat je altijd doet. Onverstoorbaar zijn.”

