Geplaagd AZ stunt tegen Napoli in Europa League

Ondanks de aanstaande clash in de Europa League ging het bij de Noord-Hollanders vooral over het vermaledijde coronavirus. Begin deze week leverde voor de dertiende keer een speler van AZ een positieve test in.

Toch kon Slot donderdag beginnen in zijn vrijwel sterkste opstelling. Alleen Myron Boadu ontbrak tegen Napoli. Zijn plek in de spits werd ingenomen door middenvelder Dani de Wit.

Compacte speelwijze

Aanvaller Calvin Stengs begon in Napels als centrale middenvelder. In balbezit speelde AZ vaak met vier man in de voorhoede, inclusief Stengs, en bij balverlies schakelden de vleugelspelers Jesper Karlsson en Yukinari Sugawara meestal terug om de verdediging te versterken. Ook Stengs en De Wit verrichtten hun defensieve taken.

De compacte speelwijze van Slot werkte goed. AZ ving Napoli bekwaam op eigen helft op, en afgezien van enkele individuele acties van Dries Mertens en Hirving Lozano (beiden ex-PSV) was de thuisclub niet echt gevaarlijk. Na een fout bij Pantelis Hatzidiakos kreeg Mertens in de 35e minuut nog wel een grote kans. Hij schoot de bal net naast. Namens AZ kon Sugawara een schietkans niet benutten (voorlangs).

Arne Slot is blij met de overwinning op Napoli. Ⓒ REUTERS

Na de pauze veranderde er weinig aan het spelbeeld. Napoli viel zonder veel creativiteit en dreiging aan, terwijl AZ loerde op een tegenstoot. In de 57e minuut toonden de bezoekers hun aanvallende kwaliteiten. Nota bene De Wit maakte in het Stadio San Paolo het winnende doelpunt. Na een voorzet van rechtsback Jonas Svensson schoot de gelegenheidsspits de bal in de 57e minuut hoog in de verre hoek tegen de touwen.

Aan kop

AZ gaat door de overwinning samen met Real Sociedad aan kop in groep F. De Spanjaarden wonnen dankzij een laat doelpunt met 1-0 van Rijeka.

In de competitie wil het vooralsnog niet vlotten bij AZ, de twee nummer van vorig seizoen. Tegen zowel PEC, Fortuna Sittard, Sparta als VVV-Venlo werd gelijkgespeeld.

PSV

PSV verloor donderdag in eigen huis, ondanks een doelpunt van aanwinst Mario Götze, van het Spaanse Granada.

Feyenoord

Feyenoord, de derde Nederlandse afgevaardigde in de Europa League, speelt later op de avond tegen Dinamo Zagreb.

